İSTANBUL ESKİ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ: BAL ARILARI PROJEMLE DALGA GEÇMİŞLERDİ, ÖZÜR BEKLİYORUM

İSTANBUL 'da Milli Eğitim Müdürlüğü yaptığı dönemde uyuşturucu ile mücadele için bal arılarının kullanılabileceği önerisinde bulunan Ata Özer , bu projesi nedeniyle o günlerde kendisiyle alay edenlerden özür bekliyor. Almanya ve İngiltere polisi tarafından da kullanılan özel eğitimli bal arılarının Belçika'da da uyuşturucu ile mücadele için kullanılacağı yönündeki haberler in ardından konuşan Ata Özer, " Benim derdim meşhur olmak değil. Ben sadece özür bekliyorum, iltifat değil" dedi.

Ata Özer'in bal arısı projesinin üzerinden yaklaşık 10 geçti. Edinilen bilgilere göre Almanya ve İngiltere polisi tarafından da kullanılan özel eğitimli bal arıları, Belçika'da da uyuşturucu ile mücadele için kullanılacak. Bu günlerde emeklilik hayatı süren ve Zeytinburnu'nda bir balıkçı teknesinde vakit geçiren Özer o yıllarda yaşananları şu sözlerle anlattı:

"Bana emanet edilen çocukların 'uyuşturucu ile bir araya gelmemesi için neler yapabilirim' diye düşünürken bu proje ortaya çıktı. Bir gün yazlıkta otururken çay nedeniyle ıslanan şekere arıların geldiğini gördüm. Şekeri belirli bölgelere koydum. Arıların şekere gittiğini gördüm. 'Uyuşturucu madde koyarsam buraya gider mi' diye düşündüm. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yazı yazdım. Uyuşturucu madde talep ettim, veremeyeceklerini söylediler. Daha sonra kendi imkanlarımla bu projeyi devam ettirdim. Şekerli suya uyuşturucuları batırdım ve arıların yine geldiğini gördüm. Daha sonra projeden bahsedince ertesi sabah bütün basında 'arıcı müdür, narkotikçi müdür, her öğrenciye bir arı' yazarak beni rezil ettiler."

"BEN SADECE ÖZÜR BEKLİYORUM, İLTİFAT DEĞİL2Projenin ortaya çıkmasının ardından İngiltere'de Birmingham Üniversitesi'nden bir doktorun kendisi iletişime geçtiğini söyleyen Özer, "O sıra İngiltere Birmingham Üniversitesi'nde kriminoloji bölümündeki bir doktor bana faksla bir yazı iletti. 'Sakın projeni geri alma Zakkumcu Ziya da linç edildi ama şimdi o Amerika'da ve verilen imkanlarla çalışmalarını yürütüyor' dedi. Ben izin alıp Amerika'ya gittim. Orada arı müzesini gezdim ve arıların yeteneklerini gördüm. Bana hiçbir bilim adamı sahip çıkmadı. Hem bu bir projeydi, olur ya da olmaz. Denemeydi. Bazı psikologlar da dahil benimle dalga geçmeye başladılar. Ama ben yılmadım. Benim derdim meşhur olmak değil. Ben sadece özür bekliyorum, iltifat değil" dedi.Arıların köpekler gibi uzun süreli eğitime ihtiyaç duymadığını da belirten Özer, "Köpekten 100 kat daha fazla koku alma özelliğine sahiptir arılar. Uzun süreli eğitim görmesine de gerek yok. Kısa sürede eğitiliyorlar. Gümrüklerde uyuşturucu geçirmek isteyen, satıcılığını yapmak isteyenlere bu proje ile dur denecek" dedi.

Ata Özer, Milli Eğitim Müdürlüğü yaptığı dönemde pek çok projesinin hayata geçmediğini belirterek, "Benim çok projem ört bas edildi. Ben yaşarken yine geleceksiniz 'bu da senin projendi ve uygulanıyor' diyeceksiniz" ifadelerini kullandı.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı