Emniyetten yeni yıl için umut aşılayan klip
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Emniyetten yeni yıl için umut aşılayan klip

30.12.2020 21:43 | Son Güncelleme: 30.12.2020 21:58

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, müzisyen Kıraç'ın "Zaman" isimli şarkısının da yer aldığı 2020'de gerçekleştirilen faaliyetlere ait fotoğraflardan oluşan bir klip hazırladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, müzisyen Kıraç'ın "Zaman" isimli şarkısının da yer aldığı 2020'de gerçekleştirilen faaliyetlere ait fotoğraflardan oluşan bir klip hazırladı.

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) damga vurduğu 2020 yılında yapılan faaliyetlerin yer aldığı fotoğraflardan oluşan klipte, pandemi sürecinde vatandaşa her daim destek olan emniyet teşkilatının çalışmaları yansıtılıyor.

2021 yılı için "umut aşılayan" fotoğraflarından oluşturulan klipte, Kıraç'ın şarkısı da ayrıca anlam katıyor.

Klip, "İstanbul Emniyeti'nden yeni yıl için umut aşılayan klip" adıyla yayınlandı.

Emniyetten yeni yıl için umut aşılayan klip
Emniyetten yeni yıl için umut aşılayan klip
Emniyetten yeni yıl için umut aşılayan klip
Emniyetten yeni yıl için umut aşılayan klip

Kaynak: Anadolu Ajansı

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