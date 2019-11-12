700 milyon dolarlık kritik infazda önemli gelişme: Öldürülen Uygurlu'nun kullandığı araba diplomatik plakalı çıktı

12.11.2019 13:35 | Son Güncelleme: 12.11.2019 13:49

Fatih'te Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı Uygur Türkü Saimait Aierken cinayeti ile ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Kurban Aierken'in Kırgızistan'a ait diplomat plakalı araç kullanması soruşturmanın seyrini değiştirdi. İstanbul polisi, İngiliz ajanı James Gustaf Edward Le Mesurier dosyasının ardından bu cinayeti de aydınlatmak için uğraşıyor.

Önceki gece İstanbul, Fatih'teki Millet Caddesi üzerinde bulunan bir otelin kafesinde uğradığı silahlı saldırı sonucunda ağır yaralanan iş insanı Saimait Aierken, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, Saimait Aierken'in yakın ilişkilerini de araştırmaya başladı. Yapılan araştırmalar sonucu kimliği belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.

DİPLOMATİK ARAÇLA GEZİYORDU

Olayla ilgili soruşturma yürüten polis ekipleri Aierken'in kullandığı aracın Kırgızistan'a ait diplomatik araç olduğunu belirledi.

700 MİLYON DOLAR SORUŞTURMASI

Saimait Aierken'in ölümü Özbek ve Kırgız basınında da yer bulurken adının Kırgızistan'da 700 milyon doların yurtdışına kaçırılmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada geçtiği öğrenildi.

Silahlı saldırının sebebi olarak ise alacak verecek meselesi gösterildi. Ancak ölen Aierken'in Kırgızistan'a ait diplomat plakalı araç kullanması akıllara "Uluslararası bir hesaplaşma mı?" sorusunu getirdi.

Gözaltına alınan üç kişinin de sorgusunun sürdüğü, polisin olayı tüm yönleriyle araştırdığı öğrenildi.