İstanbul Emniyet Müdürü Aktaş'tan kalekol ziyareti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İstanbul Emniyet Müdürü Aktaş'tan kalekol ziyareti

06.10.2020 22:56 | Son Güncelleme: 06.10.2020 23:00
İstanbul Emniyet Müdürü Aktaş'tan kalekol ziyareti

İSTANBUL Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Okmeydanı Kalekolu'nda görevli polisleri ziyaret ederek denetimde bulundu.

İSTANBUL Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Okmeydanı Kalekolu'nda görevli polisleri ziyaret ederek denetimde bulundu. Aktaş, beraberindeki heyetle birlikte mahalle esnaflarını dolaşıp sohbet etti.

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, akşam saatlerinde Şişli Okmeydanı Kalekolu'nu ziyaret etti. Burada denetimde bulunan Aktaş, görevli polis ve amirlerle de sohbet etti.

Ziyaretin ardından beraberindeki heyetle birlikte Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde gezintiye çıkan Emniyet Müdürü Aktaş, burada esnaflarla konuştu.Basın mensuplarına, İstanbul'da devam eden huzur uygulamaları hakkında bilgi veren İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, "İstanbul'daki huzur uygulamalarımız devam ediyor. Bugün de Beyoğlu, Okmeydanı, Kağıthane civarındaki uygulamalarımıza devam ediyoruz. Halkımızın huzur ve güvenliği için her noktada, her gece belirli saatlerde, belirli aralıklarla uygulamalarımız devam edecek. Gün boyunca aranan şahıslara yönelik uygulama yapıldı. 129 aranan şahıs alındı. Gece 00.00'a kadar uygulamamız devam edecek" dedi.

- İstanbul
İstanbul Emniyet Müdürü Aktaş'tan kalekol ziyareti
İstanbul Emniyet Müdürü Aktaş'tan kalekol ziyareti
İstanbul Emniyet Müdürü Aktaş'tan kalekol ziyareti
İstanbul Emniyet Müdürü Aktaş'tan kalekol ziyareti
İstanbul Emniyet Müdürü Aktaş'tan kalekol ziyareti
İstanbul Emniyet Müdürü Aktaş'tan kalekol ziyareti
İstanbul Emniyet Müdürü Aktaş'tan kalekol ziyareti
İstanbul Emniyet Müdürü Aktaş'tan kalekol ziyareti
İstanbul Emniyet Müdürü Aktaş'tan kalekol ziyareti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat DELİKLİTAŞ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Muharrem İnce Meral Akşener Melania Trump Süleyman Soylu
Magazin Ali Sürmeli Acun Ilıcalı Seren Serengil Mahsun Kırmızıgül
Spor Babel Tisserand Erol Bulut Caner Erkin Gökhan Töre
Daha Fazla Ekim Karar Çocuk Esenyurt
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İstanbul Emniyet Müdürü Aktaş'tan kalekol ziyareti - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.10.2020 23:08:25. #1.15#
title