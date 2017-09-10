İstanbul Emek ve Demokrasi Koordinasyonu'ndan Miting

İstanbul Emek ve Demokrasi Koordinasyonu, Bakırköy Özgürlük Meydanında miting düzenledi.



Katılımcılar iki noktada aranarak mitingi alanına alındı. Grup halindeki katılımcılar, ellerindeki döviz, pankart ve afişlerle sloganlar atarak alana yürüdü.



Etkinliğe, Halkların Demokrasi Partisi'nin (HDP) yanı sıra Emek Partisi, Ezilenlerin Sosyalist Partisi, Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi, KESK İstanbul Şube Başkanlığı, İHD İstanbul Şube Başkanlığı, İstanbul Tabipler Odası ve Halkevleri de destek verdi. Miting öncesi sahne alan müzik grupları Kürtçe şarkılar seslendirdi, vatandaşlar halay çekti.



HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, burada yaptığı konuşmada, "Biz siyasi mücadeleden çekilmekse çekilmeyeceğiz. Diz çökmekse çökmeyeceğiz, direnmekse direneceğiz." dedi.