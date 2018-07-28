İstanbul'dan Fotoğraflarla 'Kanlı Ay' Tutulması

Ay'ın kızıl görüntüyü aldığı tam Ay tutulması 'Kanlı Ay Tutulması' olarak adlandırılan gökyüzü olayı havanın kararmasıyla İstanbul'dan izlendi. İstanbul'da havanın bulutlu olması nedeniyle tutulma kısmen görülebildi. Gökyüzünde sıra dışı bir görüntüye sahne olan Kanlı Ay, çıplak gözle de İstanbul'dan izlendi. 'Kanlı Ay" olarak adlandırılan bu gökyüzü olayı gerçekleşirken izleyenler de mest oldu. Özellikle tutulmanın son evreleri Ayasofya ve Kız Kulesi ile birleşince ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. - İSTANBUL