İstanbul'daki izinsiz gösterilerde 69 kişi gözaltına alındı

SANCAKTEPE, İSTANBUL (AA) - İstanbul'da farklı ilçelerde düzenlenen izinsiz gösterilerde, dağılma çağrısı yapan güvenlik güçlerine mukavemette bulunduğu iddia edilen 69 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ve ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı ekipler, dün akşam Şişli, Kadıköy, Sancaktepe, Beylikdüzü, Eyüpsultan ve Bakırköy'de izinsiz bir şekilde toplandığı belirtilen gruplara dağılma çağrısında bulundu.

Güvenlik güçlerinin "dağılın" uyarısına uymayarak izinsiz gösterilerine devam ettikleri ve ekiplere mukavemette bulundukları öne sürülen 69 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Halil Demir - Son Dakika Haberleri

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