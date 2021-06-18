İstanbul'daki asayiş uygulamasında aranan 458 kişi yakalandı
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İstanbul'daki asayiş uygulamasında aranan 458 kişi yakalandı

İstanbul'daki asayiş uygulamasında aranan 458 kişi yakalandı
Anadolu Ajansı / Hasan Hüseyin Kulaoğlu - Haberler | Güncel

İstanbul'da gerçekleştirilen "Yeditepe Huzur" asayiş uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 458 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da gerçekleştirilen "Yeditepe Huzur" asayiş uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 458 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından dün kent genelinde birinci aşamada 76 noktada 630 personel, polis helikopteri ve 2 Deniz Limanı Şube Botu katılımıyla 14.00-16.00 saatleri arasında sabit yol uygulaması, ikinci aşamada 577 personelin katılımıyla 16.00-18.00 saatleri arasında umuma açık yer denetimiyle sona eren "Yeditepe Huzur" uygulaması gerçekleştirildi.

Denetimlerde 119 bin 41 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 458 kişi ile yoklama kaçağı 158 kişi yakalandı.

Uygulamada yapılan aramalarda 73 ruhsatsız tabanca, tüfek ile 91 mermi, 8 kilo 407 gram uyuşturucu madde, 483 uyuşturucu hap ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 42 bin 635 lira ile 15 bin dolar ele geçirildi.

Uygulamada, 667 umuma açık yer denetlenirken, 51 kişiye idari işlem yapıldı, 19 bin 138 lira ceza kesildi.

Denetimlerde 18 bin 869 araç ve 357 motosiklet kontrol edilirken, 780 araç ve motosiklete işlem yapıldı, 12 araç trafikten men edildi, 128 bin 874 lira ceza uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Hüseyin Kulaoğlu

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