İstanbul'da Yeniden Sayımına Karar Verilen 51 Sandıktan İlki Sayıldı! İşte Çıkan Sonuç

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) yaklaşık 4,5 saat süren toplantıda 21 ilçedeki 51 sandıktaki oyların tamamının yeniden sayılmasına karar verdi. Sayılan ilk sandığa ilişkin açıklama yapan CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, Twitter'dan yaptığı açıklamada Avcılar'daki 1017 numaralı sandıkta yapılan sayım sonucu AK Parti'nin 1 oyunun azaldığını söyledi.

YSK'nın İstanbul genelinde tüm oyların yeniden sayılması yönündeki talebi reddetmesi sonrası gözler, yeniden sayım kararı çıkan sandıklara çevrildi. Kurulun kararına göre 21 ilçedeki 51 sandıktaki oyların tamamı yeniden sayılacak.

AK PARTİ'YE 107 YAZILAN OY, 106'YA DÜŞTÜ

Yeniden sayılan 1017 numaralı sandığa ilişkin Twitter'dan açıklama yapan CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, şu ifadeleri kullandı:

"1017 nolu sandığa ait Büyükşehir Belediye Başkanı Seçimi sandık sonuç tutanağına 5 geçersiz oyun yazıldığı, geçersizlik sebebinin yanlış mühür basılması ve boş oy kullanılması olarak belirtildiği anlaşıldı. Torbada çıkan geçersiz oyların mühürlü ayrı bir şekilde paketlenmediğinden torbanın yanındaki Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait oyların incelenmesinde geçersiz oyun 5 adet olarak tespit edildiği, usule uygun mühürlenmiş, geçerli 1 adet oyun AK Parti'ye usulüne uygun basılmadığı geçersiz oyun 6'ya çıktığı sandık sonuç tutanağında AK Parti'ye 107 olarak yazılan oyun 106 olarak düzeltilmesine diğer oylarda değişiklik olmadığına..."