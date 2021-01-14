İstanbul'da yağan yağmur etkisini gösterdi! Barajların doluluk oranı %25'i geçti

Beklenen mevsimsel yağışların düşmeye başlamasıyla birlikte gözler barajların doluluk oranına çevrilmişti. Cumartesi günü %19,16 olan doluluk oranı son verilere göre %26,92'ye yükseldi. Meteoroloji, İstanbul için yağmur ve kar yağışı öngörürken, bu hafta bitmeden barajların doluluk oranının yüzde 30-35 seviyelerine çıkması bekleniyor.

Son yıllarda kış aylarında beklenen mevsimsel yağışların düşmemesi, İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin birçok yerinde kuraklık riskini ciddi bir boyuta taşıdı. Özellikle geçen yılın kış döneminin yağışsız geçmesi İstanbul'un düşüşte olan su seviyesini daha da etkiledi.

BARAJLARIN DOLULUĞU GEÇEN YIL AYNI DÖNEMDE %52,51 OLMUŞTU

Geçen yılın aynı döneminde İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 52,51 oldu. Uzmanlar psikolojik sınır olarak yüzde 20'yi belirlerken, cumartesi günü başlayan sağanak yağış İstanbulluları sevindirdi.

1 HAFTADA %7,76'LIK ARTIŞ GÖZLEMLENDİ

Cumartesi gününden bu yana aralıklarla yağan yağmurun barajlardaki doluluk oranını nasıl etkilediği de merak edildi. 9 Ocak Cumartesi günü yüzde 19,16 olan doluluk oranı son verilere göre yüzde 26,92'ye kadar yükseldi. Yaklaşık olarak bir haftalık süreçte barajların doluluk oranında yüzde 7,76'lık bir artış yaşandı.

İSTANBUL'A SU SAĞLAYAN BARAJLARDAKİ SON DURUM

Istrancalar Barajı: %97,39

Terkos Barajı: %30,20

Sazlıdere Barajı: %7,67

Büyükçekmece Barajı: %27,41

Alibeyköy Barajı: %37,11

Ömerli Barajı: %21,63

Darlık Barajı: %47,16

HAFTA BİTMEDEN DOLULUK ORANININ, %30-35 SEVİYESİNE ÇIKMASI BEKLENİYOR

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı son verilere göre İstanbul'da yağışlar etkili olmaya devam edecek. Yarından itibaren kar yağışı beklenen İstanbul'da barajların doluluk oranının hafta bitmeden yüzde 30-35 seviyesine çıkması bekleniyor.