İstanbul'da Yağan Kar Sürücülere Zor, Gençlere Eğlenceli Anlar Yaşattı

İstanbul (İHA) – İstanbul'da etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşarken, çocuklar ve gençler karın keyfini çıkarmaya çalıştı. Gece saatlerine rağmen bazı vatandaşlar sokaklarda kayarken, bazı vatandaşlar parklarda kar topu oynadı.

İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürürken, durumu fırsat bilen vatandaşlar eğlendi. Bazı vatandaşlar gece saatlerine rağmen parklarda ve sokaklarda kar topu oynadı, naylon poşetlerle kaydı. Doyayasıya eğlenen öğrenciler okulların tatil olmasını istedi.

Buz olan yollarda araçlar yolda kaldı

Gün içerisinde kentin bazı ilçelerinde etkili olan kar yağışı, akşam saatlerinde etkisini sürdürürken, buzlanan yollarda ise sürücülere zor anlar yaşattı. Rampalarda buzlanma nedeniyle çıkamayan araçlar geri dönmek zorunda kaldı. Bazı yollarda ise buzlanma nedeniyle kazalar meydana geldi, kazalarda can kaybı ve yaralanma olmazken, araçlarda maddi hasarlar meydana geldi.

Öte yandan yol kenarından İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı kar küreme araçlar bekletilirken, ekipler kaldırımlarda tuzlama ve küreme çalışması yapıyor.

Kar yağışı nedeniyle eğlendiğini belirten Seda Aktuğlu, "Çok eğlenceliydi, uzun zamandır bekliyorduk. Sonunda geldi, biz de çocuklar gibi eğlendik. Hemen ilk fırsatta kaydık" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA