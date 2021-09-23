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İstanbul'da vatandaşları telefonla dolandıran şahıs Hatay'da yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul'da vatandaşları telefonla dolandıran şahıs Hatay'da yakalandı İstanbul'da vatandaşları telefonla arayarak kendisini polis ve savcı olarak tanıtıp dolandıran şüpheli 24 bin lira parayla Hatay'da saklandığı evde gözaltına alındı İstanbul'da vatandaşları telefonla arayarak kendisini polis...

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da vatandaşları telefonla dolandıran şahıs Hatay'da yakalandı

İstanbul'da vatandaşları telefonla arayarak kendisini polis ve savcı olarak tanıtıp dolandıran şüpheli 24 bin lira parayla Hatay'da saklandığı evde gözaltına alındı

HATAY - İstanbul'da vatandaşları telefonla arayarak kendisini polis ve savcı olarak tanıtıp dolandıran şüpheli Hatay'ın İskenderun ilçesinde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, İstanbul'da vatandaşları telefonla arayarak kendisini polis ve savcı olarak tanıtarak 217 adet cumhuriyet altını çaldığı şikayeti üzerine, M.A. isimli şüpheli şahsın Muradiye Mahallesi'nde saklandığını tespit etti.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheli M.A. hakkında yasal işlemler başlatıldı.

İkamette yapılan aramada 24 bin 250 lira para, 1 adet cep telefonu, 3 adet telefon bataryası ele geçirildi.

İstanbul'da vatandaşları telefonla dolandıran şahıs Hatay'da yakalandı

İstanbul'da vatandaşları telefonla dolandıran şahıs Hatay'da yakalandı

İstanbul'da vatandaşları telefonla dolandıran şahıs Hatay'da yakalandı

İstanbul'da vatandaşları telefonla dolandıran şahıs Hatay'da yakalandı
İhlas Haber Ajansı / Necati İvgin - Son Dakika Haberleri
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Haber: İstanbul'da vatandaşları telefonla dolandıran şahıs Hatay'da yakalandı - Haberler
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