İstanbul'da vatandaş "rehavet" uyarısını dinlemedi
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İstanbul'da vatandaş "rehavet" uyarısını dinlemedi

İstanbul'da vatandaş "rehavet" uyarısını dinlemedi Yaşlılar yasağa rağmen sokaklara çıktı Maske dahi takmadılar, sokağa çıktılar Yeni tip korona virüs ile ilgili alınan tedbirlerin 1 Haziran'dan itibaren normalleşmesi beklenirken İstanbul'da vatandaşlar, yetkili isimler ve uzmanlardan...

29.05.2020 17:55 | Son Güncelleme: 29.05.2020 18:00

İstanbul'da vatandaş "rehavet" uyarısını dinlemedi

Yaşlılar yasağa rağmen sokaklara çıktı

Maske dahi takmadılar, sokağa çıktılar

İSTANBUL - Yeni tip korona virüs ile ilgili alınan tedbirlerin 1 Haziran'dan itibaren normalleşmesi beklenirken İstanbul'da vatandaşlar, yetkili isimler ve uzmanlardan gelen "Rehavete kapılmamak" gerekir sözlerini dinlemedi. Yaşlı vatandaşların sokaklara çıktığı ve birçok kişinin maske takmadığı görüldü.

İstanbul'da 1 Haziran'da başlayacak olan normalleşme adımlarını beklemeyen vatandaşlar sokaklara akın etti. Yasak olmasına rağmen birçok yaşlı vatandaşın dışarı çıktığı görüldü. Dışarı çıkan vatandaşların sosyal mesafe kuralını hiçe saydıkları görüldü. Yetkili isimlerin ve uzmanların özellikle, "Rehavete kapılmayın" açıklaması yaptığı bu günlerde vatandaşlar bu uyarılara kulak asmayarak maske dahi takmadığı görüldü.

Dışarı çıkan Ali Ural, "Borcumu ödemeye geldim. Borcum daha önemliydi. Dışarı çıkmak bizim zarar veriyor. Dışarı çıktığım için pişmanım. Borç daha önemli olduğu için çıktım. Korona gizli bir düşmandır" dedi.

Polis denetimine yakalana bir genç kız ise, "Aceleden takamadım. Arkadaşımı bulamadım. Bu ikinci gelişim. Aceleden geldim. Kimlik numaramı bilmiyorum" açıklamasını yaptı.

Bir başka vatandaş ise, "Evde otura otura bunaldım. Diyalizden çıktım yürümek istedim. Çok şükür iyiyim" dedi.

İstanbul'da vatandaş 'rehavet' uyarısını dinlemedi

Kaynak: İHA

Manşet

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