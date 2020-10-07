İstanbul'da terör örgütü MLKP'ye yönelik operasyon
07.10.2020 04:11 | Son Güncelleme: 07.10.2020 04:21
İstanbul'da terör örgütü MLKP'ye yönelik operasyon düzenlendi.
İstanbul'da terör örgütü MLKP'ye yönelik operasyon düzenlendi.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün propagandasını yaptıkları iddiasıyla 24 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekiplerin çalışması sonucu belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.
Polis ekiplerinin adreslerde arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Halil Aktürk