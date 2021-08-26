Terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı
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Terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı

Anadolu Ajansı / Uğur İslamoğlu - Haberler | Güncel

İstanbul'da terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çatışma bölgeleriyle irtibatlı olarak faaliyet yürüttükleri, sosyal medya üzerinden DEAŞ ve El Kaide bağlantılı örgütler adına tehdit ile propaganda amaçlı paylaşımlar yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında, sabah 7 ilçedeki 9 adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı
Terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı
Terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı
Terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur İslamoğlu

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Terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı - Haberler
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