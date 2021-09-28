İstanbul'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 10 gözaltı - Haberler
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İstanbul'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 10 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 10 gözaltı Operasyonlarda çok sayıda tarihi eser ele geçirildi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 10 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 10 gözaltı

Operasyonlarda çok sayıda tarihi eser ele geçirildi

İSTANBUL - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 10 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen ara yakalama ile 12 şüphelinin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edildi. Yapılan çalışmalarda, Kültür ve Tabiat Kanunları Kanunu kapsamında olduğu öğrenilen çok sayıda tarihi eser ele geçirildi. Şüphelileri yakalamaya yönelik İstanbul merkezli 5 ilde, sabah saat 06.00'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.

(İD-YM-NSO-Y)

İstanbul'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 10 gözaltı

İstanbul'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 10 gözaltı

İstanbul'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 10 gözaltı

İstanbul'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 10 gözaltı
İhlas Haber Ajansı / İrem Demir - Son Dakika Haberleri
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Haber: İstanbul'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 10 gözaltı - Haberler
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