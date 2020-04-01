Sosyal medyada taksicilerle ilgili asılsız paylaşım yapan vatandaş, gözaltına alındı
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Bağcılar, İstanbul, 3. Sayfa

Sosyal medyada taksicilerle ilgili asılsız paylaşım yapan vatandaş, gözaltına alındı

Koronavirüsle mücadele kapsamında; taksicilerin bir gece tek plaka, bir gece çift plaka olarak trafiğe çıkmasının kararlaştırılması üzerine bir vatandaş, sosyal medyadan taksicilerle ilgili asılsız bir paylaşımda bulundu. Paylaşım üzerine harekete geçen ekipler, şahsı evinde buldu ve gözaltına aldı.

01.04.2020 10:04 | Son Güncelleme: 01.04.2020 10:35
Sosyal medyada taksicilerle ilgili asılsız paylaşım yapan vatandaş, gözaltına alındı

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında taksilere tek-çift plaka uygulanması kararı sonrası bir şahıs sosyal medya hesabından, "Bağcılar'da bir taksi durağında '0 tek sayıdır çift sayıdır' kavgası: 2 yaralı bir taksici gözaltına" şeklinde asılsız paylaşım yaptı.

Bağcılar polisi tarafından tespit edilerek evinde gözaltına alınan şahsa, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme veya aşağılama" suçundan işlem yapıldı. Şahıs ilk ifadesinde, "Goygoy olsun diye yaptım" diyerek kendini savundu.

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı genelde yayınlayarak İstanbul, Ankara ve İzmir'de taksilerin trafiğe çıkışına kısıtlama getirmişti. Yürürlüğe giren genelgeye göre, taksiler artık bir gece tek plaka, bir gece çift plaka olarak trafiğe çıkmaya başladı. Kararlar uygulamaya konuldu ancak bir şahıs, sosyal medya hesabından önceki gün, "Bağcılar'da bir taksi durağında '0 tek sayıdır çift sayıdır' kavgası: 2 yaralı bir taksici gözaltında" şeklinde bir paylaşım yaptı.

BAĞCILAR POLİSİ ASILSIZ PAYLAŞIMI AFFETMEDİ

Şahsın sosyal medya üzerinden halkı kin ve düşmanlığa tahrik edici asılsız paylaşımlarını sürdürmesi üzerine Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucunda polis, bilgisayar yazılımcısı olan şahsın kimliğinin Ceyhun T. olduğunu belirledi. Adresini de tespit eden polis, şahsı 24 saat geçmeden Çekmeköy'deki evinde kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıs sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından Bağcılar Asayiş Büro Amirliğine götürüldü. Şahıs sevk esnasında muhabirlerin sorularını ise yanıtsız bıraktı.

"GOY GOY OLSUN DİYE YAPTIM"

İlk ifadesinde, "Goygoy olsun diye yaptım" dediği öğrenilen şahsa, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme veya aşağılama suçu"ndan işlem yapıldığı öğrenildi. Ayrıca şahsın aynı sosyal medya hesabından, "Plakanın son hanesine göre aritmetik ve ardışık şekilde trafiğe çıkılması konusunu anlamayan 2000 taksici Vatan caddesinden eylem yapıyor", "Sarı öfke taksimetreyi açtı yollara döküldü beni arıyor. Hem dövüp hem ücretini alacaklar" şeklinde paylaşımlar da yaptığı belirlendi. Emniyette gözaltında tutulan Ceyhun T'nin mevcutlu olarak Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edileceği öğrenildi.

Sosyal medyada taksicilerle ilgili asılsız paylaşım yapan vatandaş, gözaltına alındı

Kaynak: İHA

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Sosyal medyada asılsız '0 tek sayıdır çift sayıdır kavgası' paylaşımına gözaltı
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