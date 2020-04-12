İstanbul'da sokağa çıkma yasağında Taksim, İstiklal Caddesi ve Ortaköy havadan görüntülendi Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı uygulanan İstanbul'da her gün milyonlarca insanın geçtiği Taksim, İstiklal Caddesi, Ortaköy, Bağdat Caddesi havadan görüntülendi.

Bugün çok farklı bir gün yaşayan İstanbul'da sessizliğe bürünen yerler akşam saatlerinde havadan çekimle kameralara yansıdı.

Normal hal ve şartlarda İstanbul'un bazı noktaları var ki milyonlarca yerli ve yabancı turist ile İstanbul'da yaşayanların uğrak noktası oluyor. Kimileri alışveriş için bu yerleri tercih etse de kimilerinin tercihi eğlenmek veye yürüyüş yapmak. Bugün ise o noktalarda adeta in cin top oynuyor.

Megakent İstanbul'da Taksim, İstiklal Caddesi, Ortaköy ve Bağdat Caddesi'nin boş halleri akşam saatlerinde drone ile havadan görüntülendi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI BOŞ BIRAKTI

Türkiye'de de etkili olan koronavirüs salgını nedeniyle 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta cumartesi ve pazar günü sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Polis ekipleri gün boyu şehirde devriye gezerken yasağa uymayanlara ise ceza kesildi.