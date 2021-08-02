İSTANBUL'DA SICAKLIK 39 DERECEYİ BULDU

İSTANBUL'da hava sıcaklığı 39 dereye ulaştı.

İSTANBUL'da hava sıcaklığı 39 dereye ulaştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün aşırı sıcaklara karşı uyardığı İstanbul'da sıcak ve nem bunalttı. Kentte öğle saatlerinde sıcaklık 39 dereceyi buldu. Meteoroloji'den edinilen bilgiye göre Eyüpsultan'da sıcaklık saat 15.00 sıralarında 39 derece olarak ölçüldü.Aynı saatlerde Şişli 37,4, Sarıyer 37,1, Sancaktepe 36,9, Arnavutköy ve Beykoz 36,3, Fatih ise 36,1 derece oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı