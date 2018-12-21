İstanbul'da Sahte Para Operasyonu Çok Sayıda Gözaltı Var (2)
ŞÜPHELİLER SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİSahte para operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirilerek sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
ŞÜPHELİLER SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ
Sahte para operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirilerek sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Şüphelilerin sağlık kontrolüne götürülmesi
-Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Soner Hasırcıoğlu, Ozan Ural, Ertan Kılıç/ İSTANBUL DHA
Kaynak: DHA