İstanbul'da Sahte Para Operasyonu Çok Sayıda Gözaltı Var (2)

ŞÜPHELİLER SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

Sahte para operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirilerek sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Şüphelilerin sağlık kontrolüne götürülmesi

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Soner Hasırcıoğlu, Ozan Ural, Ertan Kılıç/ İSTANBUL DHA

Kaynak: DHA