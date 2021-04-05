İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor
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İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor

İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET EMİN ARSLAN - Haberler | Güncel

İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da gecenin ilk saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili oluyor.

İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor

İSTANBUL - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da gecenin ilk saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili oluyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul genelinde sağanak yağış uyarısı yapılmıştı. Kent genelinde gecenin ilk saatlerinde başlayan sağanak yağış, şiddetini ilerleyen saatlerde arttırdı. Ufak çaplı su birikintilerine de neden olan yağış, Taksim Meydan ve İstiklal Caddesi'nden görüntülendi.

İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor
İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor
İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor
İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET EMİN ARSLAN

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