Son dakika! İstanbul'da E-5 göle döndü, iki ilçe sular altında kaldı

Meteoroloji İstanbul'un Pendik ve Tuzla ilçeleri için 2 saat boyunca kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurmuştu. 2 ilçe sular altında kaldı.İtfaiye yollardaki su birikintisini müdahale ediyor. Yeni Mahalle'de de bir anaokulunun bahçesini su bastı. mahsur kalan öğrenci ve öğretmenler tahliye edildi.

METEOROLOJİ UYARMIŞTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İstanbul Pendik ve Tuzla ilçeleri ile Yalova'da önümüzdeki 2 saat boyunca kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yıldırım düşmesi ile sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olunmalı" denilmişti.

ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMENLER KURTARILDI

Yağış nedeniyle Pendik'teki Kılıçaslan Ortaokulu'nda ve bir anaokulda öğrenciler mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmaları sonucu öğrenci ve öğretmenler tahliye edildi.

Kaynak: AA