İstanbul'da rehin aldığı karısını öldüren kişi intihar teşebbüsünde bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

İstanbul'da rehin aldığı karısını öldüren kişi intihar teşebbüsünde bulundu

07.01.2021 07:01 | Son Güncelleme: 07.01.2021 07:04
İstanbul'da rehin aldığı karısını öldüren kişi intihar teşebbüsünde bulundu

Sultanbeyli'de rehin aldığı karısını öldüren kişi, intihar girişiminde bulundu.

Sultanbeyli'de rehin aldığı karısını öldüren kişi, intihar girişiminde bulundu.

Mimar Sinan Mahallesi Ersin Sokak'ta bulunan 3 katlı evin en üst katında yaşayan Adnan S. tartıştığı eşi Hatice S'yi bıçakla rehin aldı. Durumu gören ailenin çocukları evden kaçarak olayı polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekibinin kapıyı kırmasının ardından içeri giren polis ve sağlık ekipleri, Hatice S'nin bıçakla öldürüldüğünü tespit etti.

Bıçakla intihar teşebbüsünde bulunan ve yaralanan Adnan S. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kadının cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olay yerine gelen bazı aile yakınları sinir krizi geçirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Ziya Selçuk Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Seda Sayan Meghan Markle Gonca Vuslateri
Spor Güven Yalçın Fırat Aydınus Sergen Yalçın İsmail Kartal Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Ocak Bursa Çocuk Kongre
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İstanbul'da rehin aldığı karısını öldüren kişi intihar teşebbüsünde bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.1.2021 07:04:31. #1.14#
title