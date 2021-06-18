İstanbul'da müsilaj temizleme çalışmaları sürüyor

İstanbul'da müsilaj (deniz salyası) temizleme çalışmaları devam ediyor.

İstanbul'da müsilaj (deniz salyası) temizleme çalışmaları devam ediyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Marmara Denizi Koruma Eylem Planı çerçevesinde başlatılan "Müsilaj Temizleme Seferberliği" kapsamında Bostancı sahilinde yürütülen çalışmalar bugün de sürüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, yüzeydeki deniz salyalarını deniz temizleme araçları ile toplayarak atık torbalarına koyuyor.

Bir süredir devam eden çalışmalar sonucu kıyı kesimlerinde azalan müsilajın, akıntı ve lodosun etkisiyle çoğalmaya başladığı görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz