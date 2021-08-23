İstanbul'da mest eden dolunay manzarası

İstanbul semalarında beliren dolunay, İstanbul Boğazı ve Ortaköy Camii ile birleşince eşsiz manzaralar oluşturdu.

İstanbul semalarında beliren dolunay, İstanbul Boğazı ve Ortaköy Camii ile birleşince eşsiz manzaralar oluşturdu.

İstanbul'da akşam saatlerinde beliren dolunay, İstanbul Boğazı ve Ortaköy Camii ile birleşince eşsiz manzaralar oluşturdu. Ortaköy Meydanı'nda bulunan vatandaşlardan bazıları cep telefonları ile dolunayı görüntülerken, bazıları ise sahildeki teleskoplar yardımıyla manzaranın tadını çıkardı.

(Muhammet Emin Arslan - Abdullah Altunbaş - Ömer Faruk Yıldız/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı