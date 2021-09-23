İstanbul'da titreten soğuk! Beklenen yağış geldi, bugün öğleden sonraya kadar sürecek

BEYLİKDÜZÜ, İSTANBUL (AA) - İstanbul'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yağışlar da etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji tarafından günlerdir uyarısı yapılan yağışlar, bugün akşam saatlerinde etkili olmaya başladı. Yağışla birlikte soğuk hava da etkisini gösteriyor.

BİRÇOK İLÇEDE ETKİLİ OLUYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen sağanak gece etkisini artırdı.

Yağış, Anadolu Yakası'nda Çekmeköy ve Ümraniye'de, Avrupa Yakası'nda ise Şişli, Fatih, Zeytinburnu, Esenyurt, Silivri, Sultangazi ve Beylikdüzü'nde etkili oluyor.

BUGÜN ÖĞLEDEN SONRAYA KADAR SÜRECEK

Meteoroloji'den yapılan uyarılarda, perşembe öğle saatlerine kadar etkili olması beklenen sağanak nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.