İmamoğlu, İstanbul'da koronavirüs anketi yaptırdı: Sokağa çıkma yasağı getirilsin mi?
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› İmamoğlu, İstanbul'da koronavirüs anketi yaptırdı: Sokağa çıkma yasağı getirilsin mi? - Haberler
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Koronavirüs, İstanbul, Güncel

İmamoğlu, İstanbul'da koronavirüs anketi yaptırdı: Sokağa çıkma yasağı getirilsin mi?

Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığını İstanbul Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs anketinin sonuçlarını açıkladı. Ankette vatandaşlara sokağa çıkma yasağı hakkında ne düşündükleri de soruldu. Ankete katılan kullanıcıların yüzde 24'ü, sokağa çıkmanın sınırlandırılmasını istedi.

23.03.2020 16:23 | Son Güncelleme: 23.03.2020 16:47
İmamoğlu, İstanbul'da koronavirüs anketi yaptırdı: Sokağa çıkma yasağı getirilsin mi?

Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla İstanbullulara koronavirüs anketi yapıldı. İBB, bin 14 kişinin katıldığı anketin sonuçlarını açıkladı.

İBB'nin yaptığı açıklamaya göre, İstanbul İstatistik Ofisi,19-22 Mart 2020 tarihleri arasında 18 ve üzeri yaştaki bin 14 kişiden bilgisayar destekli telefon anketi yoluyla veri toplayarak anket yaptı. Katılımcıların yüzde 57,8'i 40 yaş altı, yüzde 42,2 ise 40 yaş üstü bireylerden oluştu. Araştırmaya katılan vatandaşların yüzde 64,3'ü hükümetin ve belediyelerin yeterli önlem aldığını düşünüyor. Ancak buna karşın katılımcıların yüzde 55,1'i vatandaşların tedbirli davranmadığını belirtiyor.

YÜZDE 12,9'LUK KESİM ETKİLENMEDİ

"Koronavirüs günlük hayatınızı nasıl etkiledi?" sorusuna yüzde 12,9'luk kesim "etkilemedi" şeklinde yanıt vermesi dikkat çekici. Bu soruya yüzde 37,5'lik kesim hareket alanının, yüzde 35,1'lik kesim ise sosyalleşmelerinin kısıtlandığı cevabını verdi. Yüzde 14,5'lik kesim ise psikolojisinin bozulduğunu ifade etti.

ALIŞVERİŞ YAPMA ORANI ARTMADI

Araştırmanın en dikkat çekici sorusu "Koronavirüs vakalarından sonra normal zamanlara göre daha fazla alışveriş yaptınız mı?" oldu. Araştırmaya katılanların bu soruya yüzde 74,1 oranında 'hayır' dedi. Bu soruya yüzde 25,9'luk kesim "evet" cevabını verdi. Evet diyenlerin yüzde 70'i de gıda ürünlerini, yüzde 25, 7'lük kesim temizlik malzemelerini, 4,7'lik kesim ise bebek bakım ürünlerini tercih ettiğini kaydetti.

SOKA ÇIKMA YASAĞI GELSİN Mİ?

Vatandaşlara gündemin en önemli konusu olan soka çıkma yasağı da soruldu. İstanbulluların yüzde 24'ü, sokağa çıkmanın sınırlandırılmasını istiyor.

İmamoğlu, İstanbul'da koronavirüs anketi yaptırdı: Sokağa çıkma yasağı getirilsin mi?

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbullulara açıkça sordu: Sokağa çıkma yasağı getirilsin mi?

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Trump'ın koronaya karşı önerdiği ilacı kullanan 3 kişi hastanelik oldu Haberler
Trump'ın koronaya karşı önerdiği ilacı kullanan 3 kişi hastanelik oldu
İspanyol yetkililer, koronavirüs vaka sayısının azalacağı tarihi verdi Haberler
İspanyol yetkililer, koronavirüs vaka sayısının azalacağı tarihi verdi
EBA'da türbanlı öğretmenin görev yapmasına canlı yayında tepki gösterdi Haberler
EBA'da türbanlı öğretmenin görev yapmasına canlı yayında tepki gösterdi
İngiliz sunucu, annesiyle pencere arkasından böyle hasret giderdi Haberler
İngiliz sunucu, annesiyle pencere arkasından böyle hasret giderdi
900 bin kişinin yaşadığı ilçede 7 bin aileye biner TL dağıtılacak Haberler
900 bin kişinin yaşadığı ilçede 7 bin aileye biner TL dağıtılacak
Türkiye, bu saate kilitlendi! Gözler, Bakan Koca'nın açıklamasında Haberler
Türkiye, bu saate kilitlendi! Gözler, Bakan Koca'nın açıklamasında
Annesini kaybeden oyuncu Orhan Aydın, virüs nedeniyle cenaze töreninde önlem aldı
Annesini kaybeden oyuncu Orhan Aydın, virüs nedeniyle cenaze töreninde önlem aldı
Son Dakika: Asılsız koronavirüs paylaşımları ve terör propagandası yapan 1748 hesap hakkında adli işlem başlatıldı
Son Dakika: Asılsız koronavirüs paylaşımları ve terör propagandası yapan 1748 hesap hakkında adli işlem...
Bir kentimizde uyarıları dikkate alan yok! Cadde ve sokaklar dolup taştı
Bir kentimizde uyarıları dikkate alan yok! Cadde ve sokaklar dolup taştı
Sokağa çıkma yasağına kulak asmayan 77 yaşındaki dede: Beni yakışıklı çekin
Sokağa çıkma yasağına kulak asmayan 77 yaşındaki dede: Beni yakışıklı çekin
Son Dakika: Fed, koronavirüs salgını nedeniyle yeni tedbirler açıkladı
Son Dakika: Fed, koronavirüs salgını nedeniyle yeni tedbirler açıkladı
Uzaktan eğitimin ilk gününde çocuklara izletilen görüntü sosyal medyayı ayağa kaldırdı
Uzaktan eğitimin ilk gününde çocuklara izletilen görüntü sosyal medyayı ayağa kaldırdı
İtalya'da koronavirüsten ölen erkeklerin ve kadınların yaş ortalaması netlik kazandı
İtalya'da koronavirüsten ölen erkeklerin ve kadınların yaş ortalaması netlik kazandı
Rusya'da 65 yaş üstü kişilere getirilen sokağa çıkma yasağı Putin için geçerli mi? Kremlin yanıtladı
Rusya'da 65 yaş üstü kişilere getirilen sokağa çıkma yasağı Putin için geçerli mi? Kremlin yanıtladı
Camdan düşen oyuncağının ardından aşağıya atlayarak hayatını kaybeden çocuğun ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı
Camdan düşen oyuncağının ardından aşağıya atlayarak hayatını kaybeden çocuğun ölümü ile ilgili soruşturma...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kız kardeşini kaybeden Kılıçdaroğlu'nu arayarak taziyelerini iletti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kız kardeşini kaybeden Kılıçdaroğlu'nu arayarak taziyelerini iletti
Koronavirüs salgını nedeniyle aç kalan köpekler, birbirlerini yemeye başladı
Koronavirüs salgını nedeniyle aç kalan köpekler, birbirlerini yemeye başladı
Koronavirüsün esir aldığı İran'ı bir de sel felaketi vurdu: 11 ölü
Koronavirüsün esir aldığı İran'ı bir de sel felaketi vurdu: 11 ölü
Yüksek yargıda görev değişimi: Yargıtay ve Danıştay başkanlığı için Çarşamba günü seçim yapılacak
Yüksek yargıda görev değişimi: Yargıtay ve Danıştay başkanlığı için Çarşamba günü seçim yapılacak
Erkek arkadaşı tarafından öldürülen kadının 4 sene önceki açıklaması ortaya çıktı: Erkek terörüne dur diyeceğiz
Erkek arkadaşı tarafından öldürülen kadının 4 sene önceki açıklaması ortaya çıktı: Erkek terörüne dur diyeceğiz
Prof. Dr. Şardaş ülkelerin koronavirüs aşısı çalışmalarını anlattı: Aşı en erken 1 yılda bulunabilir
Prof. Dr. Şardaş ülkelerin koronavirüs aşısı çalışmalarını anlattı: Aşı en erken 1 yılda bulunabilir
Son dakika: İspanya'da Başbakan Yardımcısı, solunum rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırıldı
Son dakika: İspanya'da Başbakan Yardımcısı, solunum rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırıldı
İBB Başkanı İmamoğlu: Tümüyle sokağa çıkma yasağı gelebilir
İBB Başkanı İmamoğlu: Tümüyle sokağa çıkma yasağı gelebilir
Uzman isim 'Koronavirüs pandemisi üç yolla bitebilir' deyip maddeleri tek tek sıraladı
Uzman isim "Koronavirüs pandemisi üç yolla bitebilir" deyip maddeleri tek tek sıraladı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hükümete çağrı: Salgın süresince sağlık çalışanlarına her ay 2 maaş verilsin
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hükümete çağrı: Salgın süresince sağlık çalışanlarına her ay 2 maaş verilsin
Çalışma süresi 5 saate düşünce banka önlerinde kuyruklar oluştu!
Çalışma süresi 5 saate düşünce banka önlerinde kuyruklar oluştu!
Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle adliyelerde ve bölge adli mahkemelerinde nöbet sistemine geçildi
Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle adliyelerde ve bölge adli mahkemelerinde nöbet sistemine geçildi
Uzman doktor koronaya karşı maden suyunu tavsiye etti: Vücudumuzun direncini artırır
Uzman doktor koronaya karşı maden suyunu tavsiye etti: Vücudumuzun direncini artırır
Bakan Soylu, maske üreticilerini uyardı: 12 saat süreleri var yoksa yarın fabrikalarına el koyarız
Bakan Soylu, maske üreticilerini uyardı: 12 saat süreleri var yoksa yarın fabrikalarına el koyarız
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özgür Özel Murat Kurum Donald Trump Süleyman Soylu Mustafa Şentop
Magazin Cem Yılmaz Serdar Ortaç Acun Ilıcalı Serra Yılmaz
Spor Falcao Falcao Ünal Karaman Malcolm Thomas Fernando Muslera
Daha Fazla Mart Polis Adana Wuhan
Şu an buradasınız: İmamoğlu, İstanbul'da koronavirüs anketi yaptırdı: Sokağa çıkma yasağı getirilsin mi? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2020 16:49:37. #1.14#
title