İstanbul'da koku paniği - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul'da koku paniği

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İstanbul'da koku paniği

İstanbul'da koku paniği İstanbul'da Anadolu Yakası'nın birçok noktasında yoğunlaşan koku vatandaşlarda tedirginlik oluşturdu.

MALTEPE, İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da koku paniği

İSTANBUL - İstanbul'da Anadolu Yakası'nın birçok noktasında yoğunlaşan koku vatandaşlarda tedirginlik oluşturdu. İGDAŞ ekipleriyse kokunun doğalgaz kaynaklı olmadığını belirtirken çalışmaların sürdürüldüğünü duyurdu.

İstanbul'un Maltepe, Karta ve Kartal ilçelerinde akşam saatlerinde meydana gelen yoğun koku vatandaşları tedirgin etti. Kokunun artması üzerine ihbarlar artarken İGDAŞ'dan konuya ilişkin açıklama geldi. Sosyal medya hesapları üzerinden vatandaşların şikayetlerini cevaplayan İGDAŞ, kokunun doğalgaz kaynaklarından kaynaklı bir koku olmadığını belirtti. Şu ana kadar kokunun nedeni belirlenemezken, kokunun tespitine ilişkin çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kartal bölgesinde koku hisseden Merve Yılmaz, "Pendik, Kartal bölgesinde akşam saatlerinde koku aldık. Bize doğalgaz kokusu gibi geldi. Kokunun kaynağının tam ne olduğunu bilmiyoruz" diye konuştu.

İstanbul'da koku paniği

İstanbul'da koku paniği

İstanbul'da koku paniği

Maltepe sahilinde kayalıklara sıkışmış erkek cesedi bulundu

Maltepe sahilinde kayalıklara sıkışmış erkek cesedi bulundu

 Beyoğlu'nda cadde ortasında cansız beden bulundu

Beyoğlu'nda cadde ortasında cansız beden bulundu

 'Altınları bozdurup paranı ödeyeceğim' diyerek ikinci el aracı aldı, bir daha da ortalıkta görünmedi

"Altınları bozdurup paranı ödeyeceğim" diyerek ikinci el aracı aldı, bir daha da ortalıkta görünmedi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title