İstanbul'da hasretle beklenen kar yağışı etkisini göstermeye başladı

İstanbul'da akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı, kısa sürede kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü. Ekiplerin teyakkuzda olduğu kar yağışının sabah saatlerine kadar devam etmesi öngörülüyor.

İstanbulluların hasretle beklediği kar yağışı, akşam saatlerinde yüzünü gösterdi. Kentin bazı ilçelerinde görülen kar yağışı, yüksek kesimlerini beyaz örtüye bürüdü.

GECE BOYUNCA KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Marmara Bölgesi'nde çok bulutlu ve yağışlı havanın etkili olacağı kaydedilirken, İstanbul'un ise yoğun kar yağışı altına gireceği öngörüldü. İkinci kez kar yağışının yaşandığı İstanbul'da, karın sabaha kadar etkisini sürdüreceği bekleniyor.

EKİPLER TEYAKKUZDA

Avrupa Yakası'nda kar yağışı Silivri, Büyükçekmece, Beylikdüzü ve Arnavutköy'de etkili olurken, Anadolu Yakası'nda ise Maltepe'nin yüksek kesimleri Gülsuyu ve Başıbüyük ile Kartal Aydos Ormanı civarında görüldü. Kar yağışının yoğun olarak görüldüğü Büyükçekmece ve Beylikdüzü bölgesinde, yer yer trafik yoğunluğu oluşurken, karayolları ekipleri, trafiğin aksamaması ve olumsuz olayların yaşanmaması için il genelinde çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN TAN