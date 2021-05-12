İSTANBUL'DA İSRAİL PROTESTOSU
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İSTANBUL'DA İSRAİL PROTESTOSU

İSTANBUL'DA İSRAİL PROTESTOSU
Demirören Haber Ajansı / İdris TİFTİKCİ - Haberler | Güncel

İdris TİFTİKCİ-Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHASivil Toplum Kuruluşu (STK) üyeleri ve vatandaşlar, İsrail'in, Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarını Beşiktaş'taki İsrail Başkonsolosluğu önünde protesto etti.

İdris TİFTİKCİ-Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA

Sivil Toplum Kuruluşu (STK) üyeleri ve vatandaşlar, İsrail'in, Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarını Beşiktaş'taki İsrail Başkonsolosluğu önünde protesto etti. 

İstanbul'da binlerce kişi Türk ve Filistin bayraklarıyla Beşiktaş'taki İsrail Başkonsolosluğu önünde toplandı. Bayrak ve pankartlarla konsolosluk önüne gelen vatandaşlar, sloganlar atarak İsrail'e tepkilerini gösterdi. Protesto gösterisi sırasında polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemi aldıkları görüldü.

Fatih Vatan Caddesi'nde bir araya gelen STK üyeleri ve vatandaşlar da, Filistinlilere yönelik saldırı gerçekleştiren İsrail'i protesto amacıyla araçlarıyla konvoy yaparak İsrail'i protesto etti. Araçlarına Türk ve Filistin bayrakları asan sürücüler, yol boyunca korna çalarak İsrail aleyhine sloganlar attı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İdris TİFTİKCİ

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