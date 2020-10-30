İstanbul'da huzur denetimi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İstanbul'da huzur denetimi

30.10.2020 21:07 | Son Güncelleme: 30.10.2020 21:19
İstanbul'da huzur denetimi

İSTANBUL genelinde yüzlerce polisin katılımıyla "Yeditepe Huzur" denetimi gerçekleştirildi.

İSTANBUL genelinde yüzlerce polisin katılımıyla "Yeditepe Huzur" denetimi gerçekleştirildi.  

İstanbul'da 39 ilçede yapılan denetimlere Asayiş, Trafik Denetleme, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler Şube müdürlüklerine bağlı polis ekipleri ile özel timleri katıldı. Denetimlere polis helikopteri de destek verdi. Oluşturulan kontrol noktalarında durdurulan araçlarda arama yapılırken, sürücü ve araçlarda bulunanlar genel bilgi toplama (GBT) sorgusundan geçirildi. Denetimler kapsamında Beyoğlu Taksim Meydanı'nda da kontrol noktası oluşturuldu. Araçlar durdurularak arandı. 


- İstanbul
İstanbul'da huzur denetimi
İstanbul'da huzur denetimi
İstanbul'da huzur denetimi
İstanbul'da huzur denetimi
İstanbul'da huzur denetimi
İstanbul'da huzur denetimi
İstanbul'da huzur denetimi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

(Ek Bilgi Görüntüyle)İSTANBUL'DA HUZUR DENETİMİ
(Ek Bilgi Görüntüyle)İSTANBUL'DA HUZUR DENETİMİ
İstanbul'da toplu taşımada korona virüs denetimi
İstanbul'da toplu taşımada korona virüs denetimi
İstanbul'da toplu taşıma araçlarına koronavirüs denetimi
İstanbul'da toplu taşıma araçlarına koronavirüs denetimi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mevlana Ersin Tatar Mesut Yılmaz Geert Wilders Bekir Pakdemirli
Magazin Ezgi Mola Seda Sayan Işın Karaca Aleyna Tilki
Spor Erol Bulut Okan Buruk Yücel İldiz Burak Yılmaz Josef De Souza
Daha Fazla Ölü İzmir Deprem Ege Denizi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İstanbul'da huzur denetimi - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.10.2020 21:19:07. #1.14#
title