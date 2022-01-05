İstanbul'da helikopter destekli Yeditepe Huzur Uygulaması - Haberler
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İstanbul'da helikopter destekli Yeditepe Huzur Uygulaması

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul'da helikopter destekli Yeditepe Huzur Uygulaması İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Ekipleri tarafından akşam saatlerinde helikopter destekli Yeditepe Huzur Uygulaması gerçekleştirildi.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da helikopter destekli Yeditepe Huzur Uygulaması

İSTANBUL - İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Ekipleri tarafından akşam saatlerinde helikopter destekli Yeditepe Huzur Uygulaması gerçekleştirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Ekipleri kent genelinde yılın ilk Yeditepe Huzur Uygulamasını gerçekleştirdi. Trafik Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat ekipleri de yer aldığı uygulamaya helikopterle de havadan destek verildi. Taksim Meydanı'ndaki uygulamada şüphelenilen araçlar durdurularak sürücülerin kimlik kontrolleri yapıldı. Uygulamada durumundan şüphe edilen araçlar durdurularak bagajlarında ve torpido kısmı arandı. Aramalara katılan hassas burunlu narkotik köpeği Visha araçları didik didik aradı.

İstanbul'da helikopter destekli Yeditepe Huzur Uygulaması

İstanbul'da helikopter destekli Yeditepe Huzur Uygulaması

İstanbul'da helikopter destekli Yeditepe Huzur Uygulaması

İstanbul'da helikopter destekli Yeditepe Huzur Uygulaması

İstanbul'da helikopter destekli Yeditepe Huzur Uygulaması

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