İstanbul'da gün doğumunda mest eden manzara
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

İstanbul'da gün doğumunda mest eden manzara

26.12.2020 10:40 | Son Güncelleme: 26.12.2020 10:46
İstanbul'da gün doğumunda mest eden manzara

İstanbul'da gün doğumu sırasında kızıl ve mor tonlarına bürünen gökyüzü görenleri hayran bıraktı.

İstanbul'da gün doğumu sırasında kızıl ve mor tonlarına bürünen gökyüzü görenleri hayran bıraktı.

Bu sabah saatlerinde İstanbul'da gün doğumu sırasında kızıl ve mor tonlarına boyanan gökyüzü görenleri hayran bıraktı. Kızıllığın verdiği manzara beğeni topladı. Gökdelenlerin arasında doğan güneş ve kızıl manzara adeta görenleri mest etti.

-İHA-

İstanbul'da gün doğumunda mest eden manzara
İstanbul'da gün doğumunda mest eden manzara
İstanbul'da gün doğumunda mest eden manzara
İstanbul'da gün doğumunda mest eden manzara
İstanbul'da gün doğumunda mest eden manzara
İstanbul'da gün doğumunda mest eden manzara
İstanbul'da gün doğumunda mest eden manzara
İstanbul'da gün doğumunda mest eden manzara

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Burak Özçivit Fahriye Evcen Oktay Kaynarca Murat Dalkılıç
Spor Okan Buruk Metin Oktay Samet Aybaba Domagoj Vida Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kız Üsküdar İntihar Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İstanbul'da gün doğumunda mest eden manzara | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.12.2020 10:46:38. #1.14#
title