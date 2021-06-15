Uyuşturucu etkisindeki genç üst geçitten aşağı atladı, korkunç anlar saniye saniye kameralara yansıdı

Şişli'de uyuşturucu madde aldığı öğrenilen 30 yaşındaki genç, üst geçitten aşağı sarkmaya başladı. Bu durumu fark eden çevredekiler, genci aşağı atlamaması için ikna etmeye çalıştı. İkna çalışmaları sonuçsuz kalınca yol trafiğe kapatılırken, o esnada genç kendini boşluğa bıraktı. Olay yerine gelen ekipler tarafından hastaneye kaldırılan gencin hayati tehlikeyi atlattığı öğrenilirken, intihar anları saniye saniye kameralara yansıdı.

Şişli Piyalepaşa Bulvarı üzerindeki üst geçitte önceki gün saat 19.30 sıralarında meydana gelen olayda iddiaya göre uyuşturucu madde bağımlısı olduğu öğrenilen 30 yaşındaki E.B. henüz bilinmeyen bir nedenle üst geçide çıktı. Genç bir süre sonra kendini aşağıya sarkıtmaya başladı.

İKNA ÇALIŞMALARI SONUÇSUZ KALDI

Üst geçitte şekilden şekle giren genci vatandaşlar fark ederek ikna etmeye çalıştı. Ancak çabalara yanıt vermeyen gencin atlayacağını anlayan vatandaşlar, yolu trafiğe kesti. O esnada genç kendini üstgeçitten aşağıya bıraktı.

HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTIĞI ÖĞRENİLDİ

Korku dolu anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı genci yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı. Ameliyata alınan gencin hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı