İstanbul'da FETÖ operasyonu; 22 gözaltı
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İstanbul'da FETÖ operasyonu; 22 gözaltı

İstanbul'da FETÖ operasyonu; 22 gözaltı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ali Çağlar TINBEK/ İstanbul'da FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı.

Ali Çağlar TINBEK/ İstanbul'da FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı. 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'ye yönelik sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Haklarında yakalama kararı çıkarılan 27 şüpheliden 22'si gözaltına alındı. Şüpheliler İstanbul Emniyetine götürüldü. Şüphelilerin polisteki işlemleri sürdüğü öğrenildi.


İstanbul'da FETÖ operasyonu; 22 gözaltı
İstanbul'da FETÖ operasyonu; 22 gözaltı
İstanbul'da FETÖ operasyonu; 22 gözaltı
İstanbul'da FETÖ operasyonu; 22 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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