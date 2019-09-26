İstanbul'da artçılar sürüyor! 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

26.09.2019 23:24

İstanbul'da endişe yaratan 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından çok sayıda artçı deprem oldu. Son 1 saat içinde çeşitli büyüklüklerde deprem olurken 23.20 sularında 3.9 büyüklüğünde bir deprem daha olduğu açıklandı.

DEPREM DENİZDE MEYDANA GELDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Bilgilendirme Servisi'nden yapılan açıklamaya göre, saat 23.20'de Marmara Denizi'nde 3,9 büyüklüğünde meydana gelen deprem, bölgede hissedildi. Denizde meydana gelen deprem, Silivri'ye 21,16 kilometre uzaklıkta ve 7,02 kilometre derinlikte yaşandı.

Kandilli ise depremin büyüklüğünü 4.3 olarak açıkladı.

Bugün saat 13.59'da merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

VATANDAŞLAR PARKLARDA BEKLİYOR

Depremin ardından çok sayıda İstanbullu park ve bahçelerde beklemeye devam ediyor.

Alınan bilgiye göre Bahçelievler'de bazı vatandaşlar ilçedeki Milli Egemenlik Parkı'nda vakit geçiriyor. Vatandaşların bazıları parkta çadır kurarken, bazıları ise evlerinden getirdiği halıları sererek oturuyor.

Bahçelievler Belediyesi yetkilileri ise parka kurdukları stantta vatandaşlara çorba ve ekmek ikramında bulundu.

Parkta bekleyen üniversite öğrencileri de geceyi geçirmek için alana çadır kurdu. Öğrencilerden Bahar Küçük, deprem sırasında okulda bulunduklarını belirterek, çok korktuklarını söyledi.

Aynı okulda okuduklarını ve ev arkadaşı olduklarını anlatan Küçük, eski bir binanın 6. katında kaldıklarını, bu nedenle tedirgin olduklarını dile getirdi.