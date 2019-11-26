İstanbul'da bu minibüse binenler, kafasını nereye çevirse Atatürk'ü görüyor

26.11.2019 16:05 | Son Güncelleme: 26.11.2019 16:12

İstanbul'da Pendik-Kadıköy minibüs hattında çalışan "Atatürkçü minibüs" görenleri hayrete düşürüyor.

HER TARAFTA ATATÜRK FOTOĞRAFI VAR

Pendik-Kadıköy arasında çalışan minibüsün sahibi, aracın içindeki boş olan her tarafa Atatürk fotoğrafları yapıştırmış. Ayrıca, yolculuk boyunca da minibüsün içerisindekilere çeşitli marşlar dinletiliyor.

VATANDAŞ ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMİYOR

Minibüsle yolculuk yapanlar şaşkınlığını gizleyemezken, memnuniyetlerini dile getiriyor. Minibüs şoförünü kutlayan bir vatandaş, her zaman bu güzergahı kullandığını belirterek ilk kez Atatürk'e bu kadar önem veren bir minibüsçü ile karşılaştığını söyledi.