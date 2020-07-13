İSTANBUL'DA BİSİKLET YOLLARI İŞGAL ALTINDA; KAZALARA DAVETİYE ÇIKARTILIYOR 1
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İSTANBUL'DA BİSİKLET YOLLARI İŞGAL ALTINDA; KAZALARA DAVETİYE ÇIKARTILIYOR 1

Her gün çok sayıda kişi bisiklet kullanıyor.

13.07.2020 10:38 | Son Güncelleme: 13.07.2020 10:49

Her gün çok sayıda kişi bisiklet kullanıyor. Kimi işe, okula gitmek için kimi ise spor yapmak için bisiklete biniyor.

İstanbul'da sınırlı sayıda bisiklet yolu bulunması ve var olan bisiklet yollarının otomobiller tarafından işgal edilmesi nedeniyle bisiklet kullananlar çoğu kez cadde veya yollarda diğer araçlarla birlikte ilerlemek zorunda kalıyor.

Bisiklet yolunun olmaması veya yolun işgal edilmesi yaşanan kazaların başlıca nedenleri arasında yer alıyor.

Toplu Ulaşım Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı,

Şu an bulunan mevzuata göre yolda rahatlıkla bisiklet kullanılabilir. 'Burada bisiklet giremez' gibi bir yazı bulunmuyor. Ama bir bisiklet yolu varsa ve bu levha ile belirtilmişse o bisikletin oradan gitmesi gerekiyor

Haber Semih ÇALIŞKAN - Kamera Feridun AÇIKGÖZ - İSTANBUL, (DHA) - İstanbul'da her gün çok sayıda kişi işe gitmek veya spor yapmak amacıyla bisiklet kullanıyor. Bazı ilçelerde bisiklet yolu bulunmazken bisiklet yollarının bulunduğu ilçelerde ise yolların araçlar tarafından işgal edilmesi kazalara neden oluyor.

İSTANBUL'DAKİ BİSİKLET YOLLARI YETERSİZ

İstanbul'daki bisiklet yollarının yetersiz olduğunu belirten Bisikletliler Derneği Başkanı Murat Suyabatmaz, İstanbul'daki bisiklet yolları yetersiz. Bizim caddelerde bisiklet kullanma hakkımız yasal olarak var. Bisiklet motorsuz bir taşıt. Otoban dışında her yerde bisiklet sürülebilir. Bu bizim hakkımız ama sürücüler sahip olduğumuz bu hakkı bilmiyor ve bize yeterince saygı göstermiyorlar. 75 santimetre genişliğindeki bir bisikletin trafiği tıkama gibi bir şansı yok. Birazcık yol verseler trafik rahatlayacak. Daha çok insan cesaret edip binecek diye konuştu.

CEZA UYGULAMASININ YETERSİZ OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ

Bisiklet yollarının araçlar tarafından işgal edildiğini belirten Suyabatmaz, Bisiklet yoluna üç araba park edilmiş. Karşıdan gençler geliyordu. Yayalar kaldırımlar işgal edildiğinde ne düşünüyorsa, bisikletliler de bisiklet yolu işgal edildiğinde aynı şeyi düşünüyor. Ceza uygulamasının yetersiz olduğunu görüyoruz. Bisiklet yolları çok sık işgal ediliyor. Bunlara karşı caydırıcı cezalara ihtiyaç var. Bisiklet yolu işgal edildiğinde doğal olarak caddeye çıkmak zorunda kalıyoruz. Bu da kaza riskimizi artırıyor. Bu konuda geçmişte yaşanan kazalar var. Trafikte kazaya kurban giden arkadaşlarımız oldu. Bu konuda bizi riske atıyorlar. Bisiklet yolunu kullanan 8 yaşında bir çocuk da olabilir 70 yaşında bir kişi de olabilir. Bu insanın bu hakkını gasp etmek çok büyük bir yanlış. şeklinde konuştu. Suyabatmaz, tünellerde bisiklet kullanımı için ise, Ülkemizde bu konuda henüz belirgin bir şey yok. Bazı tünellere bisiklet giremez diye tabela konuluyor. Aslında normal şartlarda şehir içindeki tünellere girebilmesi lazım. Şehirlerarası yollarda boşluk yoksa giremeyebilir. ifadelerini kullandı.

BU KAZALARIN BİR PARÇASI

Kadıköy'deki bir caddede bisiklet yoluna dizilen otomobiller nedeniyle motorlu taşıt yolundan ilerleyen bisiklet sürücüsü Engin Bozkurt, Kazalar bu yüzden oluyor. Bu gerçeğin bileşenlerinden bir tanesi. Hepsi bu mu hepsi değil. İnsanların bilinçsiz olması, acele etmesi. Böyle olunca insanlar biraz hoyrat davranabiliyor. Nezaket de azalınca kaza ve kavgalar yaşanıyor ifadelerini kullandı.

OTOYOLLARA, BAĞLANTI YOLLARINA, TÜNELLERE, KÖPRÜLERE GİREMEZ

Toplu Ulaşım Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, bisikletle hangi yollarda seyahat edilebileceğini anlattı. Ilıcalı, Türkiye'de 2918 Sayılı Trafik Kanunu var. Bisikletle ilgili o kanunda maddeler bulunuyor. Otoyolda yani motorlu taşıtların kullandığı yolda bisiklet kullanılamaz. Zaten levhalarla girilemez yazıları vardır. Tünellere dikkat edecek olursak orada 'bisiklet giremez' diye işaret levhaları vardır. Çünkü oradaki emisyon zehirlenmeye, yangında büyük bir tehlikeye neden olur ifadelerini kullandı. Bisikletin faydaları saymakla bitmez diyen Ilıcalı, Biz sağlık için kullanıyorduk. Pandemi sürecinde gördük ki bisiklet muazzam bir ulaşım aracı aynı zamanda. İstanbul Toplu Ulaşım Bilim Kurulu olarak yaptığımız anketlerde bisiklete karşı ilgiyi görüyoruz. İnsanlar toplu ulaşım araçlarından kaçıyor. Şu an bulunan mevzuata göre yolda rahatlıkla bisiklet kullanılabilir. 'Burada bisiklet giremez' gibi bir yazı bulunmuyor. Ama bir bisiklet yolu varsa ve bu levha ile belirtilmişse o bisikletin oradan gitmesi gerekiyor. Yaya yolu olan kaldırımdan kullanmaması lazım. Otoyollara, bağlantı yollarına, tünellere, köprülere giremez. Bisiklet yollarımızın sürekliliğini sağlamamız lazım. Bugün EDS sistemi var. Kameralarla takip edilmeli. Bisiklet yollarının bisiklet için kullanılması sağlanmalı. Denetimi güçlendirmemiz gerekiyor. Bisiklet kullanırken nelere dikkat edilmeli şeklinde eğitimler de verilmeli. Yoldaki şeritlerde kullanılır ama görünürlük önemli. Bazı tedbirlerin alınması lazım şeklinde konuştu.

İSTANBUL'DA BİSİKLET YOLLARI İŞGAL ALTINDA; KAZALARA DAVETİYE ÇIKARTILIYOR 1

Kaynak: DHA

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