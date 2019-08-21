İBB su baskınlarını önlemek için şehir genelinde mazgalları açık tutuyor

21.08.2019 11:19

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentte yarın sabaha kadar aralıklarla yerel sağanak geçişleri beklenildiğinden, yollarda göllenme ve su baskını yaşanmaması için önlem aldı.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, kentte yarın sabaha kadar aralıklarla yerel sağanak geçişleri olacağı tahmin ediliyor. Özellikle Anadolu Yakası ve kuzey bölgelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

AKOM'DAN KRİTİK UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İBB AKOM verilerine göre, İstanbul güne 22 dereceler civarında seyreden hava sıcaklıkları ile parçalı bulutlu yerel yağmurlu başladı. Gün boyu parçalı ve çok bulutlu olacak havanın, aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanağa dönüşebileceği tahmin ediliyor.

Özellikle bugün akşam saatlerine kadar Anadolu Yakası ve kuzey kesimleri başta olmak üzere kentte aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğinden, vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

İBB MAZGALLARI AÇIK TUTUYOR

İBB, ani ve kuvvetli yağmurun yollarda göllenme ve kot seviyesinin altında kalan yerlerde su baskını hadiselerine neden olmaması için şehir genelinde mazgalları açık tutuyor.

Kentte hafta boyunca sıcaklıkların mevsim normalleri civarında 29-32 derece aralığında seyretmesi bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da cumartesi sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış hayatı felç etmişti. Kapalıçarşı'yı su basarken, Unkapanı alt geçidinde bir kişinin cansız bedeni bulunmuştu.

İstanbul'da kuvvetli yağışlardan en çok etkilenen Eminönü altgeçidi esnafı olmuştu. Eminönü ve tramvay altgeçidindeki dükkânları ve malları su altında kalan esnaf mallarını toplayıp çöpe atarken, zabıta ekipleri her iki altgeçidin giriş ve çıkışlarını kapatarak vatandaşların içeri girmesini engellemişti. Eminönü altgeçidinde 22 yıldır esnaflık yapan Rıza Çalışkan iki altgeçitte yaklaşık 5 milyon TL'lik zarar olduğunu söylerek şu ifadeleri kullanmıştı;

"Buraya bir insan boyunda su girdi. Kurtaramadığımız mal çok oldu. Benim 100 bin liraya yakın zararım var. Belediye başkanı açıklamasında 'zarar karşılanacak' dedi. Ama ne olur bilmiyoruz." Tramvay altgeçidi esnafı Abdullah Hiçyılmaz "Burada bizi yağmur suyu vurmadı, pompadan gelen su vurdu. Burası bomba gibi patladı, su doldu içeri. Mermerler havaya uçtu. Allah'tan çoluk çocuk yoktu burada. 2 milyon TL zararı var altgeçidin."

İBB BAŞKANI İMAMOĞLU: ESNAFIMIZIN YANINDAYIZ

İstanbul'da Eminönü ve Üsküdar'ı vuran yağmurun ardından tatilini yarıda kesip Bodrum'dan İstanbul'a dönen Ekrem İmamoğlu zarar gören iş yerlerini ziyaret etmişti. İlk olarak Eminönü altgeçidinde esnafla bir araya gelen İmamoğlu, şöyle konuşmuştu: "Biz esnafımızın maddi-manevi yanındayız. Arkadaşlarımızla hızlıca çalışacağız. Esnaf hızlıca sigorta ile görüşmelerini yapacak. Bir şekilde buradaki yarayı saracağız. Tabii ölüme çare yok. Bir vatandaşımızı kaybetmek en büyük sıkıntımız olmuştur. Özellikle kıyıya yakın yapılaşma ve altgeçitlerle ilgili risklerin tümüyle ele alınması gerekiyor. Bazı şeyler vardır ki, fiziken bunu aşarsınız. Bazılarında da teknik altyapıyı güçlendirirsiniz ve o şekilde aşarsınız. Pansumanla uğraşmanın bir anlamı yok İstanbul'da. Varsa bir eksiklik orada kalıcı tedbirlerin alınması konusunda kesin adımlar atmak zorundayız."

"METEOROLOJİ UYARISINDA GEÇ KALINDI"

Yağmur konusunda İstanbulluları uyarmadıkları yönündeki eleştirilere de yanıt veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "AKOM'daki verileri bir daha kontrol ettirdim. Bize meteorolojiden gelen yağış uyarısı saat 12.30. Meteoroloji uyarısında geç kalındı. Gecikme olması bizi üzdü. O saatte yağış başlamıştı. 20 dakika içinde de o baş edilmez, saatte 114 kiloyu bulan yağışa erişilmişti. Dün çok geç bir uyarı işlemiş. 'Orta şiddet bekleniyor' şeklinde rapor edilmiş" demişti.