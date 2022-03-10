İstanbul'da beklenen kar fırtınası Tekirdağ'ın ilçelerini vurdu - Haberler

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İstanbul'da beklenen kar fırtınası Tekirdağ'ın ilçelerini vurdu

İhlas Haber Ajansı - Fatih Kıray - Güncel
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İstanbul'da beklenen kar fırtınası Tekirdağ'ın ilçelerini vurdu Günlerdir İstanbul için yapılan kar fırtınası uyarısı, mega kentin yanı başındaki Tekirdağ'ın bazı ilçelerini beyaza kapladı.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da beklenen kar fırtınası Tekirdağ'ın ilçelerini vurdu

TEKİRDAĞ - Günlerdir İstanbul için yapılan kar fırtınası uyarısı, mega kentin yanı başındaki Tekirdağ'ın bazı ilçelerini beyaza kapladı.

Günlerdir İstanbul için yapılan kar fırtınası uyarısı Tekirdağ'ın bazı ilçelerinde etkisini gösterdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yapmış olduğu uyarının ardından Tekirdağ'ın Saray, Kapaklı ve Çerkezköy ilçelerinde gece erken saatlerde yoğun kar yağışı başladı. Sabaha kadar devam eden kar yağışı Tekirdağ'ın 3 ilçesini beyaza büründürdü. Kar yağışını gören bazı çocuklar dışarı çıkarak kar topu oynamanın keyfini çıkardı.

Yağışla birlikte kapanan yolların açılması için kar küreme ve tuzlama çalışmaları başlatılırken, vatandaşlar, "İş yerimize zorlukla geldik. Allah dışarıda kalanlara yardımcı olsun" dedi.

Kar yağışı etkisini sürdürüyor.

İstanbul'da beklenen kar fırtınası Tekirdağ'ın ilçelerini vurdu

İstanbul'da beklenen kar fırtınası Tekirdağ'ın ilçelerini vurdu

İstanbul'da beklenen kar fırtınası Tekirdağ'ın ilçelerini vurdu

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Fatih Kıray - Güncel

İstanbul, Tekirdağ, kar, Güncel, Haberler

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