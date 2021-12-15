İstanbul'da bazı sağlık ve sosyal hizmet çalışanları iş bırakma eylemi yaptı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul'da bazı sağlık ve sosyal hizmet çalışanları iş bırakma eylemi yaptı

İstanbul'da bazı sağlık ve sosyal hizmet çalışanları iş bırakma eylemi yaptı
AA / Hatice Şenses Kurukız - Haberler | Güncel

İstanbul'da, bazı sağlık ve sosyal hizmet çalışanları sorunları dile getirmek ve çözüm talep etmek için iş bırakma eylemi yaptı.

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, bazı sağlık ve sosyal hizmet çalışanları sorunları dile getirmek ve çözüm talep etmek için iş bırakma eylemi yaptı.

İstanbul Üniversitesi (İÜ) İstanbul Tıp Fakültesi önünde toplanan sağlık çalışanları, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitiren sağlık personeli ve vatandaşlar için saygı duruşunda bulundu.

Pankart açıp slogan atan sağlık çalışanları adına basın açıklamasını İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip okudu.

Saip, "Bu grev emeğimize, geleceğimize, halkın sağlık hakkına sahip çıktığımızı gösteren bir uyarıdır. Artık toplumun, sağlık çalışanlarının çığlığına kulak verilmelidir. Taleplerimiz kabul edilmediği, sağlık çalışanlarının çalışma ve yaşam koşullarını düzeltecek bir düzenleme hızla Meclis'e getirilmediği takdirde eylemlerimiz devam edecektir. Söyleyecek sözümüz, değiştirecek gücümüz var." diye konuştu.

İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Osman Küçükosmanoğlu da "Karanlığa karşı önlüğümüzün beyazına, özlük haklarımıza ve halkın sağlık hakkına sahip çıkmak için buradayız. Sözümüzün duyulmasını istiyoruz. Bu bir uyarı eylemidir. Oyalama değil, hakkımız olanı istiyoruz. Bugün bütün sağlık çalışanları olarak bir aradayız ve acil durumlar dışında sağlık hizmeti sunmuyoruz." ifadelerini kullandı.

Grup basın açıklamasının ardından sloganlar eşliğinde hastane içinde yürüdü.

İstanbul Valiliği 3. Afrika Ortaklık Zirvesi nedeniyle kapanacak yolları açıkladı

İstanbul Valiliği 3. Afrika Ortaklık Zirvesi nedeniyle kapanacak yolları açıkladı

 İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği, arızalanan tanker nedeniyle askıya alındı

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği, arızalanan tanker nedeniyle askıya alındı

 İstanbul'da yağmur hayatı felç etti! Yollar ve metrobüs tıklım tıklım

İstanbul'da yağmur hayatı felç etti! Yollar ve metrobüs tıklım tıklım

AA / Hatice Şenses Kurukız - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title