İSTANBUL'DA 8 MİLYON LALE İLE GÖRSEL ŞÖLEN
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İSTANBUL'DA 8 MİLYON LALE İLE GÖRSEL ŞÖLEN

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL'da koranavirüs salgını gölgesinde dikilen 56 türdeki 7 milyon 932 bin 236 lale soğanının açmasıyla parklarda görsel şölen oluştu.

İSTANBUL'da koranavirüs salgını gölgesinde dikilen 56 türdeki 7 milyon 932 bin 236 lale soğanının açmasıyla parklarda görsel şölen oluştu. Laleler bu yıl sadece Emirgan Korusu, Hidiv Kasrı, Göztepe ve Gülhane parkına dikildi. Lalelerin oluşturduğu görsel şölen nedeniyle Emirgan parkına gelen çok sayıda ziyaretçi, gün boyu fotoğraf çekerek güzellikleri ölümsüzleştirmeye çalıştı. Emirgan parkında kırmızı beyaz lalelerle oluşturulan Türk bayrağı da İstanbulluların ve turistlerin ilgisini çekti.

Emirgan Parkı'na laleleri görmek için geldiğini söyleyen Ferdane Doğru; 'Çok iyi geldi bize, bu salgından dolayı epeydir evde kapalıydık. Biraz dedik dolaşalım, televizyondan lalelerin çıktığının haberini aldık. Dolaşmaya geldik çok hoşumuza gitti. Çok güzeldi yani. Fotoğraflar çekiyorum, arkadaşlarımla, dostlarımla paylaşacağımö şeklinde konuştu.

Geleneksel olarak düzenlenen lale festivali ise bu yıl koranavirüs salgını nedeniyle yapılmayacak

İSTANBUL'DA 8 MİLYON LALE İLE GÖRSEL ŞÖLEN
İSTANBUL'DA 8 MİLYON LALE İLE GÖRSEL ŞÖLEN
İSTANBUL'DA 8 MİLYON LALE İLE GÖRSEL ŞÖLEN
İSTANBUL'DA 8 MİLYON LALE İLE GÖRSEL ŞÖLEN
İSTANBUL'DA 8 MİLYON LALE İLE GÖRSEL ŞÖLEN
İSTANBUL'DA 8 MİLYON LALE İLE GÖRSEL ŞÖLEN
İSTANBUL'DA 8 MİLYON LALE İLE GÖRSEL ŞÖLEN
İSTANBUL'DA 8 MİLYON LALE İLE GÖRSEL ŞÖLEN
İSTANBUL'DA 8 MİLYON LALE İLE GÖRSEL ŞÖLEN
İSTANBUL'DA 8 MİLYON LALE İLE GÖRSEL ŞÖLEN
İSTANBUL'DA 8 MİLYON LALE İLE GÖRSEL ŞÖLEN
İSTANBUL'DA 8 MİLYON LALE İLE GÖRSEL ŞÖLEN
İSTANBUL'DA 8 MİLYON LALE İLE GÖRSEL ŞÖLEN
İSTANBUL'DA 8 MİLYON LALE İLE GÖRSEL ŞÖLEN
İSTANBUL'DA 8 MİLYON LALE İLE GÖRSEL ŞÖLEN

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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