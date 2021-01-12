İstanbul'da 4 gün kar yağışı etkili olacak
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İstanbul'da 4 gün kar yağışı etkili olacak

12.01.2021 09:19 | Son Güncelleme: 12.01.2021 09:56
İstanbul'da 4 gün kar yağışı etkili olacak

Uzun zamandır yaşanan kuraklık nedeni ile susuzluk tehlikesi altında bulunan İstanbul'a müjde meteorolojiden geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahminlerine göre; İstanbul'da 4 gün boyunca kar yağışının etkili olması bekleniyor.

Megakent İstanbul aylardır kuraklık tehdidi altında bulunuyor. Sonbahar ve kış aylarda beklenen yağmurların düşmemesi sonucu İstanbul'da barajların doluluk oranları son 10 yılın en düşük seviyesini gördü. Barajların doluluk oranı hafta sonu etkili olan yağmurlar ile yüzde 19 seviyesinden yüzde 21 seviyesine çıktı. Yağmurlar İstanbul'a 8 günlük su kazandırdı.

SİBİRYA SOĞUKLARININ ETKİSİ ALTINA GİRİYORUZ

Öte yandan yağmurlu havanın bugün öğleden sonra şiddetli bir şekilde etkili olacağının uyarısı da yapıldı. Hafta sonu yağan yağmurların ardından İstanbul'a bir müjde de meteorolojiden geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün açıklamasına göre İstanbul yarından itibaren Sibirya üzerinden gelecek olan soğuk hava dalgasının etkisi altında kalacak.

İstanbul'da 4 gün kar yağışı etkili olacak

4 GÜN BOYUNCA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLACAK

Soğuk hava ile birlikte İstanbulluların aylardır hasret kaldığı kar yağışının da etkili olması bekleniyor. Cuma günü öğleden sonra başlaması beklenen kar yağışı Pazartesi günü akşam saatlerine kadar devam edecek. İstanbul'da yarın ise hava sıcaklıkları 7 derece birden düşecek.

İstanbul'da önümüzdeki 7 gün beklenen hava durumu şöyle;

- Bugün yağmurlu en yüksek 15, en düşük 8 derece

- Çarşamba yağmurlu en yüksek 8, en düşük 7 derece

- Perşembe az yağmurlu en yüksek 7, en düşük 3 derece

- Cuma kar yağışlı en yüksek 4, en düşük 2 derece

- Cumartesi kar yağışlı en yüksek 4, en düşük 2 derece

- Pazar kar yağışlı en yüksek 4, en düşük 2 derece

- Pazartesi kar yağışlı en yüksek 5, en düşük 3 derece

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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