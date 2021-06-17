İstanbul'da 3 günde 12 bin 440 ünite kan bağışı yapıldı
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İstanbul'da 3 günde 12 bin 440 ünite kan bağışı yapıldı

İstanbul'da 3 günde 12 bin 440 ünite kan bağışı yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "14 Haziran Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü" kapsamında 39 ilçede 41 noktada başlatılan kan bağışı kampanyasında 3 günde 12 bin 440 ünite kan bağışı yapıldığını açıkladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "14 Haziran Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü" kapsamında 39 ilçede 41 noktada başlatılan kan bağışı kampanyasında 3 günde 12 bin 440 ünite kan bağışı yapıldığını açıkladı.

14-15-16 Haziran tarihlerinde düzenlenen etkinlikte kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları çalışanları ile gönüllü vatandaşlar 3 gün süreyle kan bağışında bulundu. Valilik, Cağaloğlu Yerleşkesinde İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Türk Kızılay'ı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık'ın katılımlarıyla başlayan etkinlikte 12 bin 440 ünite kan bağışı yapıldı. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İstanbul'da başlatılan bu etkinliğin başarıyla uygulanması için seferber olan herkese teşekkür eden Vali Yerlikaya, "14-16 Haziran tarihlerinde Valiliğimiz, kaymakamlıklarımız ve Kızılay işbirliğiyle İstanbul'umuzun 39 ilçesinde 41 noktada 12 bin 440 ünite kan bağışı yapıldı. Kampanyaya katılan tüm bağışçılara teşekkür ediyorum. Verilen her damla kan kurtarılan bir can" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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