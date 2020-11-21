İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ'nün güncel üniversite öğrencisi yapılanması soruşturmasında 39 kişi gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ'nün güncel üniversite öğrencisi yapılanması soruşturmasında 39 kişi gözaltına alındı

21.11.2020 13:13 | Son Güncelleme: 21.11.2020 13:16
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ'nün güncel üniversite öğrencisi yapılanması soruşturmasında 39 kişi gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ'nün güncel üniversite öğrencisi yapılanması soruşturmasında 39 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ'nün güncel üniversite öğrencisi yapılanması soruşturmasında 39 kişi gözaltına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Enes Can

İlgili Haberler

Kırıkkale Üniversitesi ile Cumhuriyet Başsavcılığı arasında işbirliği protokolü imzalandı
Kırıkkale Üniversitesi ile Cumhuriyet Başsavcılığı arasında işbirliği protokolü imzalandı
21 ildeki FETÖ'nün TSK yapılanması operasyonu
21 ildeki FETÖ'nün TSK yapılanması operasyonu
Mısır'da gözaltına alınıp işkence gören üniversite öğrencisinden Sisi ve ekibine suç duyurusu
Mısır'da gözaltına alınıp işkence gören üniversite öğrencisinden Sisi ve ekibine suç duyurusu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Lütfi Elvan Berat Albayrak Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül
Magazin Deniz Seki Berk Oktay Cansu Dere Burcu Esmersoy
Spor Deniz Türüç Şenol Güneş Lance Stroll Gökhan Gönül Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Kasım Çocuk Ankara Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ'nün güncel üniversite öğrencisi yapılanması soruşturmasında 39 kişi gözaltına alındı - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.11.2020 13:16:32. #1.15#
title