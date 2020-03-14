İSTANBUL BOĞAZI'NDA SİS; TARABYA'DA GÖZ GÖZÜ GÖRMÜYOR
İstanbul'da gece saatlerinden itibaren görülmeye başlayan sis, etkisini gündüz saatlerinde de göstermeye devam ediyor.
14.03.2020 09:31 | Son Güncelleme: 14.03.2020 09:32
İstanbul'da gece saatlerinden itibaren görülmeye başlayan sis, etkisini gündüz saatlerinde de göstermeye devam ediyor. İstanbul Boğazı'nın bazı kesimlerinde sis nedeniyle görüş mesafesi kısaldı. Tarabya'da deniz yüzeyinde görüş mesafesi birkaç metreye kadar indi.
Kaynak: DHA
Haberin Videosu: İSTANBUL BOĞAZI'NDA SİS; TARABYA'DA GÖZ GÖZÜ GÖRMÜYOR