İstanbul Boğazı'nda sis; Tarabya'da göz gözü görmüyor Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN / istanbul'da gece saatlerinden itibaren görülmeye başlayan sis, etkisini gündüz saatlerinde de göstermeye devam ediyor.

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/ istanbul'da gece saatlerinden itibaren görülmeye başlayan sis, etkisini gündüz saatlerinde de göstermeye devam ediyor. İstanbul Boğazı'nın bazı kesimlerinde sis nedeniyle görüş mesafesi kısaldı. Tarabya'da deniz yüzeyinde görüş mesafesi birkaç metreye kadar indi.

Kaynak: DHA