İstanbul Boğazı'nda sis; Tarabya'da göz gözü görmüyor
Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN / istanbul'da gece saatlerinden itibaren görülmeye başlayan sis, etkisini gündüz saatlerinde de göstermeye devam ediyor.
14.03.2020 09:21 | Son Güncelleme: 14.03.2020 09:21
Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/ istanbul'da gece saatlerinden itibaren görülmeye başlayan sis, etkisini gündüz saatlerinde de göstermeye devam ediyor. İstanbul Boğazı'nın bazı kesimlerinde sis nedeniyle görüş mesafesi kısaldı. Tarabya'da deniz yüzeyinde görüş mesafesi birkaç metreye kadar indi.
Kaynak: DHA