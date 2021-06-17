İstanbul Boğazı'nda gemi ile tekne çarpıştı
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İstanbul Boğazı'nda gemi ile tekne çarpıştı

İstanbul Boğazı'nda gemi ile tekne çarpıştı
Anadolu Ajansı / Muhammed Gencebay Gür - Haberler | Güncel

İstanbul Boğazı'nda geminin çarpması sonucu batan teknedeki iki kişi kurtarıldı.

İstanbul Boğazı'nda geminin çarpması sonucu batan teknedeki iki kişi kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün altında "AS ROSAILA" isimli bir gemi ile içinde 2 kişinin bulunduğu 7 metre boyundaki bir balıkçı teknesi çarpıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine "KURTARMA-12" ve "MEHMETÇİK" römorkörü ile "KEGM-8" ve "TAHLİSİYE-1" botu ve balıkadamları olay yerine gönderildi.

Ekiplerce sudan çıkartılan iki kişi, Rumelifeneri'ne götürülerek sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Gencebay Gür

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