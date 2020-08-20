Yağmur sonrası İstanbul Boğazı'na çamur aktı İstanbul'da etkili olan yağmurla birlikte İstanbul Boğazı'na çamur aktı.

İstanbul'da etkili olan yağmur sonrası kıyı kesimindeki suyun rengi değişti.

BOĞAZIN RENGİ KAHVERENGİYE DÖNDÜ

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan yağış aralıklarla devam ediyor. Sağanak nedeniyle İstanbul Boğazı'na çamur aktı. Yağmurla gelen çamur İstanbul Boğazı'nın rengini kahverengiye çevirdi.

İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul'da 28°C Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren azalacağı öngörülüyor.

Kaynak: DHA