İSTANBUL-BEYOĞLU'NDA CADDE ORTASINDA CESET BULUNDU - Haberler
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İSTANBUL-BEYOĞLU'NDA CADDE ORTASINDA CESET BULUNDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BEYOĞLU'nda, bir kişi cadde üzerinde ölü olarak bulundu.

İSTANBUL (DHA) - BEYOĞLU'nda, bir kişi cadde üzerinde ölü olarak bulundu. Üzerinde kimlik çıkmayan kişinin sokakta yaşadığı öğrenildi.

Olay, Tarlabaşı Bulvarı'nda sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede yürürken yerde hareketsiz bir kişi olduğunu fark eden vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede üzerinde herhangi bir kimlik çıkmayan kişinin hayatını kaybetmiş olduğunu tespit etti. Polisin ceset üzerinde yaptığı incelemede herhangi bir darp izine rastlanmadı. İncelemelerin tamamlanmasının ardından, ceset, ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Adi Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

İSTANBUL-BEYOĞLU'NDA CADDE ORTASINDA CESET BULUNDU

İSTANBUL-BEYOĞLU'NDA CADDE ORTASINDA CESET BULUNDU

İSTANBUL-BEYOĞLU'NDA CADDE ORTASINDA CESET BULUNDU

İSTANBUL-BEYOĞLU'NDA CADDE ORTASINDA CESET BULUNDU

İSTANBUL-BEYOĞLU'NDA CADDE ORTASINDA CESET BULUNDU

İSTANBUL-BEYOĞLU'NDA CADDE ORTASINDA CESET BULUNDU

İSTANBUL-BEYOĞLU'NDA CADDE ORTASINDA CESET BULUNDU

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